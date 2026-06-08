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FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları, VNL 2026 heyecanında yoluna devam ederken gözler güncel puan durumuna çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamadaki yeri ve topladığı puanlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin VNL 2026 puan tablosundaki son durumu...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 20:07
FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2026 performansı, spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Filenin Sultanları'nın turnuvadaki sıralaması ve puan durumu, her maçın ardından yeniden şekilleniyor. Taraftarlar, Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığını ve rakipleri karşısındaki durumunu araştırıyor. VNL 2026 puan tablosunda yaşanan son gelişmeler büyük ilgi görüyor.

FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA MAÇLARINI TAMAMLADI!

1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026 – 19.00: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda

6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye

FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2026

Sıra Takım Puan
1 Japonya 11
2 Brezilya 11
3 İtalya 10
4 Çek Cumhuriyeti 9
5 ABD 8
6 Çin 8
7 Polonya 7
8 Kanada 7
9 Hollanda 6
10 Belçika 5
11 Türkiye 5
12 Sırbistan 5
13 Almanya 4
14 Fransa 3
15 Ukrayna 3
16 Bulgaristan 3
17 Tayland 2
18 Dominik Cumhuriyeti 1
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FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI KALAN MAÇLAR: VNL 2026 MAÇ TAKVİMİ

2. Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

3. Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör