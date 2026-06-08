FİLENİN SULTANLARI GÜNCEL PUAN DURUMU 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları, VNL 2026 heyecanında yoluna devam ederken gözler güncel puan durumuna çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamadaki yeri ve topladığı puanlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin VNL 2026 puan tablosundaki son durumu...
|Sıra
|Takım
|Puan
|1
|Japonya
|11
|2
|Brezilya
|11
|3
|İtalya
|10
|4
|Çek Cumhuriyeti
|9
|5
|ABD
|8
|6
|Çin
|8
|7
|Polonya
|7
|8
|Kanada
|7
|9
|Hollanda
|6
|10
|Belçika
|5
|11
|Türkiye
|5
|12
|Sırbistan
|5
|13
|Almanya
|4
|14
|Fransa
|3
|15
|Ukrayna
|3
|16
|Bulgaristan
|3
|17
|Tayland
|2
|18
|Dominik Cumhuriyeti
|1