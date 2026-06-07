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FİLENİN SULTANLARI MAÇ BİLGİSİ: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki son karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Turnuvanın başlangıç bölümünde beklentilerinin altında kalan sonuçlar alan Filenin Sultanları, ilk haftayı olumlu bir sonuçla tamamlamak istiyor. Karşılaşma öncesinde voleybolseverler, Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayın detaylarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 15:10