FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: A Milli Takım VNL maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞKENT ANKARA'DA İKİNCİ HAFTA COŞKUSU VE EV SAHİBİ AVANTAJI

Milletler Ligi'nin en ateşli atmosferlerinden birine sahne olan Ankara, bu yıl da ay-yıldızlı ekibimizi bağrına basmaya hazırlanıyor. 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ikinci hafta maçlarında tüm biletlerin şimdiden tükenmesi, Türk taraftarının voleybola olan tutkusunu bir kez daha kanıtlıyor. Ankara etabındaki tüm karşılaşmalarını geleneksel olarak saat 19.30'da oynayacak olan sultanlar; Belçika, Fransa ve Almanya engellerini kayıpsız geçerek son gün Asya'nın güçlü temsilcisi Çin karşısında gövde gösterisi yapmayı planlıyor.