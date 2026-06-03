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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: A Milli Takım VNL maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026: A Milli Takım VNL maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybolseverlerin heyecanla beklediği FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveni resmen başlıyor. Dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil eden ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, karşılaşma tarihleri ve tüm detaylar netlik kazandı. Son şampiyonlukların ardından bu sezon da zirveyi hedefleyen ay-yıldızlı ekibimizin geniş kadrosuyla parkeye çıkacağı dev turnuva için heyecan dorukta.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 00:43
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 00:44