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Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?
Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?
Voleybolseverlerin heyecanla beklediği FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveni resmen başlıyor. Dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil eden ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, karşılaşma tarihleri ve tüm detaylar netlik kazandı. Son şampiyonlukların ardından bu sezon da zirveyi hedefleyen ay-yıldızlı ekibimizin geniş kadrosuyla parkeye çıkacağı dev turnuva için heyecan dorukta.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:32