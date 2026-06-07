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FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki son karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Turnuvanın başlangıç bölümünde beklentilerinin altında kalan sonuçlar alan Filenin Sultanları, ilk haftayı olumlu bir sonuçla tamamlamak istiyor. Karşılaşma öncesinde voleybolseverler, Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayın detaylarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 17:03
FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslararası turnuvalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan karşısına çıkıyor. Karşılaşmanın yayın detayları ve Türkiye'nin güncel puan durumuna ilişkin bilgiler voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçı 8 Haziran Pazartesi günü (7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece) saat 00.00'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanlarının Bulgaristan karşısında oynayacağı maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan takip edilebilecek.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

7 HAZİRAN 2026 VNL KADINLAR GENEL PUAN DURUMU

Sıra Takım O G M Puan
1 Brezilya 2 2 0 6
2 Polonya 2 2 0 6
3 İtalya 2 2 0 5
4 Japonya 2 2 0 5
5 Çekya 2 1 1 4
6 Çin 2 1 1 3
7 ABD 2 1 1 3
8 Almanya 2 1 1 3
9 Sırbistan 2 1 1 3
10 Kanada 2 1 1 3
11 Hollanda 2 1 1 3
12 Belçika 2 1 1 3
13 Bulgaristan 2 1 1 2
14 Türkiye (Filenin Sultanları) 2 1 1 2
15 Ukrayna 2 0 2 1
16 Tayland 2 0 2 0
17 Fransa 2 0 2 0
18 Dominik Cumhuriyeti 2 0 2 0
FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI: Bulgaristan - Türkiye Voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI