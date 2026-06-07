Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

FİLENİN SULTANLARI KALAN MAÇLAR: VNL 2026 MAÇ TAKVİMİ
Voleybolseverlerin en çok arattığı güncel ve net maç takvimi saatleri şu şekildedir:
1. Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026 – 19.00: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda
6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye
8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye
2. Hafta (Ankara - Türkiye)
17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin
3. Hafta (Kansai - Japonya)
8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye
10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye
11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye
12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye