Trend Galeri Trend Yaşam Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın aldığı sonuçlar ve güncel puan tablosundaki yeri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Brezilya etabında zorlu müsabakalara çıkan ay-yıldızlı ekibimizin sıralamadaki konumu ve turnuvanın kalan bölümlerindeki maç takvimi netleşti.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 00:49 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 01:29
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL turnuvasının ilk haftasında çıktığı kritik karşılaşmaların ardından finallere kalabilmek için mücadelesini sürdürüyor. İlk üç maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, topladığı 2 puanla sıralamada yer edindi.

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026 PUAN DURUMUNDA SON DURUM NE?

2026 FIVB Milletler Ligi turnuvasına Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı 3-2'lik zorlu galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, bu maçtan 2 puan hanesine yazdırmıştı. Ancak turnuvanın devamında Hollanda'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 maç sonunda 2 puanda kaldı.

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

Toplam 18 ülkenin sahne aldığı VNL 2026 kadınlar canlı puan tablosunda millilerimiz, set averajı farkıyla 14. basamakta yer alıyor. Henüz turnuvanın çok başında olunması nedeniyle önümüzdeki haftalarda alınacak seri galibiyetlerin, millileri hızla üst sıralara taşıması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 2026


1. İtalya 9
2. Brezilya 9
3. Polonya 7
4. Japonya 6
5. Çek Cumhuriyeti 6
6. Çin 5
7. ABD 5
8. Almanya 4
9. Sırbistan 4
10. Kanada 3
11. Hollanda 3
12. Belçika 3
13. Bulgaristan 3
14. Türkiye 2
15. Ukrayna 2
16. Tayland 2
17. Fransa 1
18. Dominik Cumhuriyeti 1

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: VNL sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte kalan maçlar

FİLENİN SULTANLARI KALAN MAÇLAR: VNL 2026 MAÇ TAKVİMİ

Voleybolseverlerin en çok arattığı güncel ve net maç takvimi saatleri şu şekildedir:

1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026 – 19.00: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda

6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye

2. Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

3. Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör