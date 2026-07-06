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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı voleybolseverler tarafından yakından takip edilirken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 22:22