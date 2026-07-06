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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları'nın rakipleri, maç tarihleri ve karşılaşma programı voleybolseverler tarafından yakından takip edilirken, gözler kritik mücadelelere çevrildi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 22:22
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

2026 VNL üçüncü hafta heyecanı başlarken, Filenin Sultanları'nın maç takvimi de merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri, saatleri ve rakipleri araştırılırken, milli takım finallere yükselme yolunda kritik sınavlar verecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI'NIN 2026 VNL MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) 3. hafta maç programı belli oldu;

üçüncü hafta maçları 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da gerçekleşecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

3.HAFTA (KANSAİ, JAPONYA)

8 Temmuz 2026: 06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026: 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026: 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026: 09.30 Tayland-Türkiye

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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

  1. USA:20
  2. BREZİLYA:20
  3. İTALYA:18
  4. POLONYA:17
  5. JAPONYA:16
  6. TÜRKİYE:15
  7. KANADA:15
  8. ÇİN:14
  9. HOLLANDA:12
  10. ÇEKYA:11
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026 | A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü hafta maçları ne zaman?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör