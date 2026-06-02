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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveni resmen başlıyor. Dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil eden ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, karşılaşma tarihleri ve tüm detaylar netlik kazandı. Son şampiyonlukların ardından bu sezon da zirveyi hedefleyen ay-yıldızlı ekibimizin geniş kadrosuyla parkeye çıkacağı dev turnuva için heyecan dorukta.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 22:46
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi kapsamında üç farklı ülkede sahne alarak toplamda 12 zorlu grup maçı oynayacak. Brezilya, Türkiye (Ankara) ve Japonya etaplarından oluşacak bu uzun maratonda, Filenin Sultanları ilk maçını 3 Haziran günü Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak turnuvada, millilerimiz puan cetvelinde ilk 8'e girerek finallere adını yazdırmayı amaçlıyor.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL 2026 İLK HAFTA BREZİLYA PROGRAMI

Filenin Sultanları, 2026 VNL sezonunun perdesini Güney Amerika'da açıyor. 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenecek ilk hafta müsabakalarında ay-yıldızlılar, fiziksel güçleri ve sert hücumlarıyla bilinen rakiplere karşı test edilecek. Grubun açılış mücadelesi 3 Haziran saat 19.00'da Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak. Ardından sırasıyla voleybolun ekollerinden Hollanda ve İtalya ile karşılaşacak olan milliler, açılış haftasını 8 Haziran gecesi Bulgaristan maçıyla noktalayarak Ankara etabına geçiş yapacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞKENT ANKARA'DA İKİNCİ HAFTA COŞKUSU VE EV SAHİBİ AVANTAJI

Milletler Ligi'nin en ateşli atmosferlerinden birine sahne olan Ankara, bu yıl da ay-yıldızlı ekibimizi bağrına basmaya hazırlanıyor. 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ikinci hafta maçlarında tüm biletlerin şimdiden tükenmesi, Türk taraftarının voleybola olan tutkusunu bir kez daha kanıtlıyor. Ankara etabındaki tüm karşılaşmalarını geleneksel olarak saat 19.30'da oynayacak olan sultanlar; Belçika, Fransa ve Almanya engellerini kayıpsız geçerek son gün Asya'nın güçlü temsilcisi Çin karşısında gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜÇÜNCÜ HAFTA UZAK DOĞU SEFERİ: JAPONYA ETABI ZORLU GEÇECEK

Finallere vize alacak ilk 8 takımın kesinleşeceği üçüncü ve son hafta mücadeleleri için rota Uzak Doğu'ya çevriliyor. 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'nın Kansai bölgesinde parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın en kritik virajına girecek. Saat farkı nedeniyle Türkiye saati ile sabah ve öğle saatlerine denk gelen maçlarda sultanlar; sırasıyla Polonya, Amerika Birleşik Devletleri ve ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Grubun kapanış maçı ise 12 Temmuz sabahı saat 09.30'da Tayland ile yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KADINLAR VNL 2026 MAÇ TAKVİMİ VE SAATLERİ

Voleybolseverlerin en çok arattığı güncel ve net maç takvimi saatleri şu şekildedir:

1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026 – 19.00: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda

6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye

2. Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3. Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör