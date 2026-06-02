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FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ 2026: Voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybolseverlerin heyecanla beklediği FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveni resmen başlıyor. Dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil eden ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, karşılaşma tarihleri ve tüm detaylar netlik kazandı. Son şampiyonlukların ardından bu sezon da zirveyi hedefleyen ay-yıldızlı ekibimizin geniş kadrosuyla parkeye çıkacağı dev turnuva için heyecan dorukta.
Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 22:46