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Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Mutfaktaki en önemli yardımcılarımızdan biri de fırındır. Yemek yapımında bize destek olan fırın, zaman içinde kirlenebilir ve düzenli olarak temizlenmediğinde lekeler temizlenmesi zor, inatçı bir hal alır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde viral olan bir temizlik videosunda yalnızca bir malzeme ile fırındaki inatçı lekelerin temizlenebileceği ifade edildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:26
Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Fırın temizlemek birçok kişi için göz korkutucu bir ev işi olabilir. Ancak, sosyal medyada viral olan ve sizler için alternatif olarak önerdiğimiz yöntemler sayesinde oldukça pratik bir şekilde fırını temizleyebilirsiniz.

Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Not: Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemleri uygularken mutlaka eldiven takmanız önerilir.

Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

YALNIZCA BİR MALZEME İLE KESİN ÇÖZÜM

Viral olan videoda, limon kullanarak fırın temizliği yapılabileceği ifade edildi.

Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Limonun asit içeriğinden dolayı leke ve kireç çıkarmada oldukça etkilidir.

Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Doğal antibakteriyel özelliği ve kokusu sayesinde fırını hem temizleyecek hem de kötü kokudan anında arındıracak.

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