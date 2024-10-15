Fırında biriken inatçı lekeleri anında temizliyor! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Mutfaktaki en önemli yardımcılarımızdan biri de fırındır. Yemek yapımında bize destek olan fırın, zaman içinde kirlenebilir ve düzenli olarak temizlenmediğinde lekeler temizlenmesi zor, inatçı bir hal alır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde viral olan bir temizlik videosunda yalnızca bir malzeme ile fırındaki inatçı lekelerin temizlenebileceği ifade edildi. İşte detaylar…