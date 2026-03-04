FİTRE BEDELİ 2026: Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilebilir? Diyanet ile cevaplandı!

FİDYE VE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bu iki kavram sıklıkla karıştırılsa da uygulama amaçları birbirinden farklıdır:

Fitre (Sadaka-i Fıtır): Ramazan Bayramı'na ulaşan, nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın şükür amacıyla verdiği sadakadır. Bayram namazı vaktine kadar verilmesi vaciptir.

Fidye: İhtiyarlık veya kalıcı bir hastalık gibi mazeretler nedeniyle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkanı olmayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ödedikleri bedeldir.

Bu yılki fidye miktarı da 1 gün için 240 TL'dir.