FİTRE NE KADAR? Diyanet ile 2026 Ramazan fitresi ne zaman ve kimlere verilir, kimlere verilmez?

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman için fitre ve fidye ödemeleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı kişi başı günlük tutarını resmi olarak açıkladı. Bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı esas alınarak belirlenen miktar, oruç tutamayanların ödeyeceği fidye bedelini de kapsıyor. Peki, 2026 yılı fitre ne kadar, kimlere verilir, kimlere verilmez?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
İşte 2026 yılı için kişi başı hesaplama tablosu:
|Süre
|Kişi Sayısı
|Ödenecek Tutar
|1 gün
|1 kişi
|240 TL
|1 gün
|4 kişi
|960 TL
|30 gün
|1 kişi
|7.200 TL (fidye)
|30 gün
|4 kişi
|28.800 TL