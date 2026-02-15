Trend Galeri Trend Yaşam FİTRE VE FİDYE 2026 BEDELİ: Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar oldu?

Ramazan ayı yaklaşırken 2026 yılına ait fitre ve fidye bedelleri yeniden gündeme taşındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla bu yıl uygulanacak tutarlar kesinleşti.Fitre miktarı, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı baz alınarak belirleniyor. Oruç tutamayanların ödediği fidye de aynı ölçüte göre hesaplanıyor ve günlük fitre bedeliyle eşit kabul ediliyor. Bu nedenle 30 günlük fidye toplamı, açıklanan günlük tutarın 30 ile çarpılmasıyla ortaya çıkıyor.İşte 2026 bedelleri...

Giriş Tarihi: 15.02.2026 12:23