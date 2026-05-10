Fiyatı Servet, Güzelliği Büyüleyici! Dünyanın En Pahalı 18 Çiçeği: Meğer Bir Tanesi 15 Milyon Dolarmış

KADUPUL ÇİÇEĞİ (EPİPHYLLUM OXYPETALUM)

Sri Lanka'nın mistik atmosferinde yetişen Kadupul Çiçeği, dünyanın en nadir çiçeklerinden biri olarak kabul edilir. Bu çiçeğin en dikkat çekici özelliği yalnızca gece açması ve sabaha karşı solmasıdır. Kısa ömrü nedeniyle koparılması ya da satılması neredeyse imkânsızdır.

Bu yüzden Kadupul Çiçeği'nin değeri para ile ölçülemez. Botanik dünyasında "paha biçilemez çiçek" olarak anılır.