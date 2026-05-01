Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

Sadece barınmak için değil, hayal gücünün sınırlarını zorlamak için inşa edildiler! Bazıları binlerce yıllık bir gizemi saklıyor, bazıları ise modern mimarinin yok artık dedirten örnekleri. İşte dev kitaplardan yer altı camilerine, gemi binalardan kayalara asılı evlere kadar Türkiye'nin en sıra dışı mimari harikaları...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 15:40
Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

Tarih boyunca insanlar yalnızca yaşam alanları değil aynı zamanda güç, inanç ve estetik anlayışlarını yansıtan yapılar da inşa etti. Bu nedenle Türkiye'nin en ilginç mimari yapıları, sadece taş ve betondan oluşan binalar değil; aynı zamanda medeniyetlerin hafızasını taşıyan kültürel miraslar olarak öne çıkıyor. Antik dönemden modern çağa uzanan bu yapılar, mimarinin ne kadar yaratıcı ve sınır tanımaz olabileceğini de gözler önüne seriyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

CELSUS KÜTÜPHANESİ (EFES)

İlk çağın en görkemli yapılarından biri! MS 110-135 yılları arasında inşa edilen bu kütüphane, tam 14.000 parşömene ev sahipliği yapıyordu. İki katlı cephesi, dönemin estetik anlayışını ve Roma'nın gücünü günümüze kadar taşıyan devasa bir sanat eseri.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

SÜMELA MANASTIRI (TRABZON)

Deniz seviyesinden 1.150 metre yüksekte, sarp kayalıkların içine oyulmuş bir mucize. İçindeki frekslerde pek çok dini sahne, binlerce yıldır bozulmadan duruyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

YEREBATAN SARNICI (İSTANBUL)

Şehrin su ihtiyacını karşılamak için 526 yılında inşa edilen bu "Yeraltı Sarayı", 336 dev sütundan oluşuyor. Sarnıcın en gizemli köşesinde yer alan ters Medusa başları, hala efsanelere konu olmaya devam ediyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

İSHAK PAŞA SARAYI (AĞRI)

Doğubayazıt'ta bir masal şatosu gibi yükselen bu yapı, tam 116 odaya sahip. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin eşsiz bir harmanı olan saray, haremi, camisi ve surlarıyla bölgenin en görkemli simgesi.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

GEMİ ŞEKLİNDE BİNA (MERSİN)

Sokak arasında dev bir transatlantik! İlk iki katı gerçek bir gemi güvertesi şeklinde tasarlanan 7 katlı bu bina, çevresindeki klasik apartmanların yanında görenleri hayrete düşürüyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

KRİSTAL KULE (İSTANBUL)

41 katlı yüksekliğiyle Levent silüetinin en dikkat çekici üyesi. 6 farklı yüzeyden oluşan köşegen yapısı, dev bir kristalin gökyüzüne uzanışını simgeliyor ve her açıdan farklı bir perspektif sunuyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

TERS EV (ANTALYA)

Dünyadaki 13'üncü örneği olan bu yapıda her şey baş aşağı! Çatısı yerde, temeli ise havada duran bu ev, içindeki eşyaların da tavanda asılı olmasıyla ziyaretçilerin denge algısını altüst ediyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

ERÜ GÖZLEMEVİ (KAYSERİ)

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki bu yapı, futuristik tasarımıyla sanki Kayseri'ye iniş yapmış bir uzay gemisini andırıyor. Mimari yapısı, temsil ettiği uzay bilimleri misyonuyla tam bir uyum içinde.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

SANCAKLAR CAMİİ (İSTANBUL)

Mimar Emre Arolat'ın imzasını taşıyan bu yapı tamamen yer altında! Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira mağarasından esinlenerek inşa edilen cami, geleneksel cami mimarisini tamamen reddeden "modern bir mağara" görünümünde.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

MARMARA İLAHİYAT CAMİİ (İSTANBUL)

Klasik üslubu modern formlarla birleştiren bu cami, 12 ayak üzerine kurulu. Öyle bir ışık sistemi var ki, dışarıdaki gün ışığı içeriye süzülerek gündüz vakti hiç elektrik gerektirmeden muazzam bir aydınlık sağlıyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

HACI AHMET YAĞMUR CAMİSİ (KAYSERİ)

Bu cami adeta bir hat sanatı abidesi! Minareleri "Elif" harfi şeklinde yükselirken, dış cephesindeki devasa kolonlar bir araya gelerek "Allah" yazısını oluşturuyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

ŞAKİRİN CAMİSİ (ÜSKÜDAR)

Dünyanın en modern camilerinden biri kabul edilen yapı, sade ve estetik duruşuyla biliniyor. İç dekorasyonunda kullanılan bronz, ahşap ve özel taşlar, ibadethaneye müze kalitesinde bir görsellik katıyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

YOL ÜSTÜNDEKİ BİNA (RİZE)

Sadri Kopuz'un arsası sarp olduğu için tek çaresi buydu! Tapulu arazisinden geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı evini yolun "tepesine" inşa etti. Böylece ne yoldan vazgeçti ne de evinden.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

KAYAYA ASILI EV (RİZE)

Bilal Atasoy, arazisindeki dev kaya kütlesini oyarak içine 6 metrekarelik bir oda yaptı. Evin fırtınalarda uçmaması için de yapıyı dev çelik halatlarla çevredeki kayalara bağlayarak adeta sabitledi.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

Bir masa üzerinde duran üç dev kitap görünümündeki tasarımıyla Türkiye'nin en ikonik kütüphanelerinden biri. 4.500 metrekarelik alanıyla mimari bir bilgi anıtı gibi duruyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

KAMİL GÜLEÇ KÜTÜPHANESİ (KARABÜK)

Kansas'taki ünlü kütüphaneye nazire yapan bu yapı, dev kitap sırtlarından oluşan dış cephesiyle dikkat çekiyor. İçerisinde ise 6 milyonluk devasa bir dijital ve fiziksel kaynağa ulaşılabiliyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

GÖLBAŞI BELEDİYE KÜTÜPHANESİ (ANKARA)

Kitap okumayı teşvik etmek için dev bir kitap formunda tasarlanan bina, bölgenin en önemli kültür merkezi olarak kütüphane hizmeti veriyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

HAZRETİ ALİ KÜLLİYESİ (DİYARBAKIR)

Bölgedeki diğer yapılardan ayrılan özgün mimarisiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

FOLKART TOWERS (İZMİR)

Avrupa'nın 5. yüksek ikiz kulesi olarak İzmir'in silüetini değiştiriyor.

Fizik Kurallarına Meydan Okuyor! Biri Yolun Üstünde, Biri Gemi Şeklinde: Sadece Türkiye’de Görebilirsiniz

EXPO 2016 KULESİ (ANTALYA)

"Türkiye'nin Eyfel'i" olarak bilinen 100 metrelik dev kule.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör