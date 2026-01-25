Trend Galeri Trend Yaşam Florence Joyner'ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Florence Joyner'ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Florence Joyner'ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.01.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:41
Florence Joyner’ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Florence Joyner'ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Florence Joyner’ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Florence Joyner'ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir?

Florence Joyner’ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: 21.34

Florence Joyner’ın kırdığı 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı