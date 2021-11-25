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Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Ford geçtiğimiz ekim ayında yeni Focus modelini tanıttı. Makyaj operasyonundan geçen 2022 model Focus geniş bir opsiyon listesiyle karşımıza çıktı. Ünlü marka Focus tanıtımından sonra sessizliğe bürünmüştü, fakat otomotiv devi sessizliğini yeni canavarıyla bozdu. Uzun zamandır dedikodularla gündeme gelen 2023 Ford Ranger resmen açıklandı. Peki yeni Ford Ranger neler sunuyor? Özellikleri nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:04
Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Ford yeni nesil Ranger modelini tanıttı. Daha geniş bir gövde ile gelen modelin aks mesafesi 50 milimetre genişletilmiş.

Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Motor seçeneklerinde 2.5 litrelik dizel motorların yerini 3.0 litrelik turbodizel V6 motor almış durumda. Dizelde bir başka seçenek ise tek ve çift turbolu seçenekleri ile 2.0 litrelik motor.

Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Araçta tüm motorlar 6 ileri otomatik vites seçeneğiyle alınabilecekken 10 ileri otomatik vites seçeneği opsiyonel olarak sunulacak.

Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Aracın iç kısmında da değişim göze çarpıyor. Standart olarak dijital gösterge paneli ile gelecek olan Ranger'da 10.1 inç ile 12 inç arasında değişen bir multimedya ekranı seçenekleri mevcut.

Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Araçta matrix LED farlar ve 360 derece kamera sistemi standart donanımlar arasında yer alıyor. Yeni Ranger, 4x2 ve 4x4 sürüş sistemleri ie satın alınabilecek.

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