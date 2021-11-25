Ford yeni canavarını tanıttı! İşte karşınızda 2023 Ford Ranger

Ford yeni nesil Ranger modelini tanıttı. Daha geniş bir gövde ile gelen modelin aks mesafesi 50 milimetre genişletilmiş.

Motor seçeneklerinde 2.5 litrelik dizel motorların yerini 3.0 litrelik turbodizel V6 motor almış durumda. Dizelde bir başka seçenek ise tek ve çift turbolu seçenekleri ile 2.0 litrelik motor.

Araçta tüm motorlar 6 ileri otomatik vites seçeneğiyle alınabilecekken 10 ileri otomatik vites seçeneği opsiyonel olarak sunulacak.

Aracın iç kısmında da değişim göze çarpıyor. Standart olarak dijital gösterge paneli ile gelecek olan Ranger'da 10.1 inç ile 12 inç arasında değişen bir multimedya ekranı seçenekleri mevcut.