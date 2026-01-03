FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ: Formül Plastik ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., yatırımcılarla buluşmak için halka arz sürecine giriyor. Yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda, şirket sermayesinin yüzde 25'i halka açılacak ve toplamda 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Talep toplama işlemleri üç gün boyunca devam edecek olan şirket, Borsa İstanbul'da "FRMPL" işlem kodu ile işlem görmeye başlayacak.