FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ: Formül Plastik ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var?

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor. Toplam 40 milyon lotun yatırımcılara sunulacağı halka arzda, şirketin elde edeceği gelirin büyük bölümü büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirilecek. Buna göre halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 75'i yeni yatırımlar için kullanılırken, kalan yüzde 25'lik kısmı ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak. Peki, Formül Plastik ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var?

Giriş Tarihi: 03.01.2026 19:07
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., yatırımcılarla buluşmak için halka arz sürecine giriyor. Yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda, şirket sermayesinin yüzde 25'i halka açılacak ve toplamda 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Talep toplama işlemleri üç gün boyunca devam edecek olan şirket, Borsa İstanbul'da "FRMPL" işlem kodu ile işlem görmeye başlayacak.

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.'nin halka arzda satışa sunulacak payları için belirlenen birim fiyat 30,24 TL oldu.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arzı kapsamında talep toplama süreci, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, bu üç gün boyunca her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında taleplerini iletebilecek.

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI

Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).

- 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).

- 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).

- 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).

- 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.