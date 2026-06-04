Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 Monaco GP için geri sayım başladı. Sezonun en ikonik yarışı olan Monte Carlo sokaklarındaki büyük mücadele öncesinde yarışseverler, Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte nefes kesecek pazar yarışının canlı yayın saati ve kanalı.
Monako Grand Prix'sinin tamamlanmasıyla birlikte Formula 1 sirkusu Avrupa kıtasındaki yoğun programına hız kesmeden devam edecek. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve Monako'yu takip eden önümüzdeki 6 yarışlık süreç şu şekilde sıralanıyor:
|Yarış Adı
|Pist / Ülke
|Tarih
|Monaco GP
|Monte Carlo
|05 - 07 Haziran 2026
|Barcelona GP
|Katalonya, İspanya
|12 - 14 Haziran 2026
|Austrian GP
|Red Bull Ring, Avusturya
|26 - 28 Haziran 2026
|British GP
|Silverstone, İngiltere
|03 - 05 Temmuz 2026
|Belgian GP
|Spa-Francorchamps, Belçika
|17 - 19 Temmuz 2026
|Hungarian GP
|Hungaroring, Macaristan
|24 - 26 Temmuz 2026