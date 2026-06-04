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Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Formula 1 Monaco GP için geri sayım başladı. Sezonun en ikonik yarışı olan Monte Carlo sokaklarındaki büyük mücadele öncesinde yarışseverler, Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte nefes kesecek pazar yarışının canlı yayın saati ve kanalı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 18:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 18:23
Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

F1 2026 dünya şampiyonasının en prestijli duraklarından biri olan Monako Grand Prix, dar sokakları ve sıfır hata toleransı isteyen virajlarıyla pilotları bir kez daha sınırlarına kadar zorlayacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek antrenman seansları ve kritik sıralama turlarının ardından, büyük kupa pazar günü sahibini bulacak.

Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

F1 MONACO GP NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1 dünyasının "Taçlı Mücevheri" olarak kabul edilen Monako Grand Prix, bu yıl 5 - 7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Pilotların podyumun zirvesine çıkmak için mücadele edeceği büyük pazar yarışı, 7 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da start alacak.

Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

5 Haziran Cuma: 1. Antrenman (14:30) ve 2. Antrenman (18:00)

6 Haziran Cumartesi: 3. Antrenman (13:30) ve Sıralama Turları (17:00)

7 Haziran Pazar: Monako GP Büyük Yarış (16:00)

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Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

2026 FORMULA 1 MONAKO YARIŞI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monako'nun büyülü atmosferinde motor seslerinin yankılanacağı hafta sonunun Türkiye'deki resmi yayıncısı beIN SPORTS ekranları olacak.

Formula 1 Monaco GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 2026 yarış takvimi programı

F1 2026 YARIŞ TAKVİMİ

Monako Grand Prix'sinin tamamlanmasıyla birlikte Formula 1 sirkusu Avrupa kıtasındaki yoğun programına hız kesmeden devam edecek. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve Monako'yu takip eden önümüzdeki 6 yarışlık süreç şu şekilde sıralanıyor:

Yarış Adı Pist / Ülke Tarih
Monaco GP Monte Carlo 05 - 07 Haziran 2026
Barcelona GP Katalonya, İspanya 12 - 14 Haziran 2026
Austrian GP Red Bull Ring, Avusturya 26 - 28 Haziran 2026
British GP Silverstone, İngiltere 03 - 05 Temmuz 2026
Belgian GP Spa-Francorchamps, Belçika 17 - 19 Temmuz 2026
Hungarian GP Hungaroring, Macaristan 24 - 26 Temmuz 2026

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör