Formula 1 Türkiye'ye geri mi dönüyor, tarihler belli mi, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Formula 1 Türkiye’ye geri mi dönüyor, tarihler belli mi, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla gözler Formula 1 sürecine çevrildi. Formula 1 Türkiye'ye geri dönüş süreci, motor sporları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Hem spor hem de turizm açısından büyük katkı sağlaması beklenen bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu da güçlendirmesi adına ön plana çıkıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 16:13
İstanbul Park'ın yeniden takvime dahil edilmesi halinde, Türkiye'nin Formula 1 ile olan güçlü bağının durumu gündeme geldi. Modern spor tesisleri, sağlık altyapısı ve güçlü organizasyon deneyimi, Türkiye'nin bu alandaki en önemli avantajları arasında gösteriliyor. Ayrıca Türkiye'nin misafirperverliği ve uluslararası etkinliklerdeki başarısı, Formula 1 Türkiye organizasyonu için önemli bir referans olarak değerlendiriliyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklması ve Formula 1 süreci...

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı" kapsamında yaptığı açıklamada, Formula 1 Türkiye dönüşü ile ilgili önemli mesajlar verdi. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1, yeniden Türkiye takvimine dahil ediliyor.

FORMULA 1 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre İstanbul Park Formula 1 yarışlarına uzun vadeli bir plan dahilinde yeniden kapılarını açacak. Bu kapsamda İstanbul Park Pisti, 2027-2031 yılları arasında toplam 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL PARK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, İstanbul Park'ın Formula 1 tarihindeki yerine de dikkat çekti. Özellikle ünlü 8. virajıyla tanınan pist, geçmişte unutulmaz yarışlara sahne oldu.

2005-2011 yılları arasında düzenlenen yarışların yanı sıra pandemi döneminde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen organizasyonlarla Türkiye toplamda 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı. İlk yarışta 110 binden fazla seyirciyle kırılan rekor, organizasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör