Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: İzzet Yıldızhan ve iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Konuyla ilgili ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve 7 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında cinayete azmettirme iddiaları yer aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silahta ele geçirilerek kriminal incelemeye gönderilmişti. Gözaltı sayısı 10 oldu.