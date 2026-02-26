Trend
Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...
Türk futbolu, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor müsabakasına dair "bahis ve şike" gündemiyle sarsılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in canlı yayında dikkat çektiği skandalın perde arkasında yaşananlar, soruşturma dosyasına giren yeni ifadelerle gün yüzüne çıktı. SABAH, şüpheli Abdurrahman K.'nın savcılık sorgusunda verdiği ifadeye ulaştı. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre; maçtan bir hafta önce telefon trafiği başladı. Şüpheli Abdurrahman K., Hasan Güney'in kendisini arayarak açıkça bir "puan ortaklığı" teklif ettiğini söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 12:03