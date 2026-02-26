Trend Galeri Trend Yaşam Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

Türk futbolu, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor müsabakasına dair "bahis ve şike" gündemiyle sarsılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in canlı yayında dikkat çektiği skandalın perde arkasında yaşananlar, soruşturma dosyasına giren yeni ifadelerle gün yüzüne çıktı. SABAH, şüpheli Abdurrahman K.'nın savcılık sorgusunda verdiği ifadeye ulaştı. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre; maçtan bir hafta önce telefon trafiği başladı. Şüpheli Abdurrahman K., Hasan Güney'in kendisini arayarak açıkça bir "puan ortaklığı" teklif ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 12:03
Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor başkanları arasındaki maç pazarlığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanının telefon görüşmeleri HTS kayıtlarıyla belgelenmiş, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında düzenlenen iddianame, Türk futbolunun karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti.

İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören" sıfatında yer alırken, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ise malen sorumlu sıfatında yer aldı.

Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

İddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

Görseldeki: Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu

Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

"O İŞLERE GİREMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM

"Şüpheli Abdurrahman K. ifadesinde, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın da sürece dahil olduğu öne sürdü. Abdurrahman K., ifadesinin devamında, "Şahin Kaya beni arayarak Ankara'ya gideceğini, benim de gelip gelemeyeceğimi sordu. Akrabam olan Mehmet Emin Katipoğlu ile görüşüp görüşemeyeceğimi sordu. O işlere girmeyeceğimi söyledim." dedi.

Şüpheli Abdurrahman K. "Hasan Güney beni aradı, hakemlerin kendilerini biçtiğini, Ankaraspor başkanı olan Mehmet Emin Katipoğlu'nun kendisinin tanıdığı olduğunu, 1 puanın her iki takıma da yaradığını, yardımcı olup olamayacağımı sordu. Ben de yardımcı olamayacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Görseldeki: Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya

Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

HTS KAYITLARINA "CUMA MESAJI" DEDİ

Savcılık sorgusunda, şüphelinin telefon trafikleri (HTS kayıtları) de tek tek soruldu. 23-26 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yoğun görüşmelerle ilgili şüpheliden ilginç bir savunma geldi: "Akrabayız, Cuma mesajı atarız. Mehmet Emin Katipoğlu ile akrabayız her cuma ve dini günlerde mesajlaşırız. Muhtemelen bu görüşmeler de bundan kaynaklı olmuş olabilir" dedi.

Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Hasan Güney ile tespit edilen 5 ayrı görüşme kaydı sorulduğunda ise şüpheli, "Aradan uzun zaman geçti, hatırlamıyorum. Sadece 1 kere görüştüğümüzü hatırlıyorum," şeklinde konuştu.

MAÇTAN SONRA "TEBRİK" TELEFONU

Şüpheli, maç öncesi aramadığını iddia ettiği kulüp başkanlarını, maçın ardından hem tebrik etmek hem de "geçmiş olsun" demek amacıyla aradığını kabul etti.