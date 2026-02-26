Futbolda şike soruşturmasında yeni detaylar! O maçın perde arkası ortaya çıktı: 1 puan ikimize de yarar...

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor başkanları arasındaki maç pazarlığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanının telefon görüşmeleri HTS kayıtlarıyla belgelenmiş, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında düzenlenen iddianame, Türk futbolunun karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne sermişti.

İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören" sıfatında yer alırken, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor ise malen sorumlu sıfatında yer aldı.