Trend Galeri Trend Yaşam Galata Köprüsü'nde akılalmaz olay: 'Veganım' dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

Galata Köprüsü'nde akılalmaz olay: 'Veganım' dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

İstanbul Galata Köprüsü'nde akılalmaz bir olay yaşandı."Vegan" olduğunu belirten bir kadın, balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın yaklaşık 2.5 kilo istavrit dolu olan kovasını satın alacağını söyleyip denize döktü. "Bir tane koyarım sana" gibi saygısızca cümleler kuran kadın, yaşlı adama vadettiği parayı da ödemeden olay yerinden koşarak uzaklaştı.O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...

Giriş Tarihi: 08.02.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 11:57
Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

2,5 KİLOGRAM İSTAVRİT YAKALADI

İstanbul Galata Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soğuk havaya rağmen sabah saat 07.00'de köprüye gelerek balık tutmaya başlayan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.

Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

"VEGANIM" DEDİ, BALIKLARI DENİZE FIRLATTI

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.

Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER!

Balıkları tutan Ahmet Gökçebay, saatlerce soğukta beklediğini ve büyük emek verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gökçebay kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

"HAYVANLARI YEMEYİN, ALTERNATİF ÜRETİN"

ATV Haber'in haberine göre; tartışma sırasında vegan olduğunu vurgulayan kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Çevredeki vatandaşlar ise başkasının emeğine bu şekilde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.

Galata Köprüsü'den balıkları denize atan 'vegan' kadın kamerada | Video

Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

PARASINI DA VERMEDİ, KOŞARAK KAÇTI

Gökçebay'a önce parasını vereceğini söylediği balıkları denize attıktan sonra "Param yok" deyip ödeme yapmayan kadın, ortamdaki gerginlikten faydalanıp kaçarak uzaklaştı.