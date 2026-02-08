Trend
Galata Köprüsü'nde akılalmaz olay: 'Veganım' dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!
İstanbul Galata Köprüsü'nde akılalmaz bir olay yaşandı."Vegan" olduğunu belirten bir kadın, balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın yaklaşık 2.5 kilo istavrit dolu olan kovasını satın alacağını söyleyip denize döktü. "Bir tane koyarım sana" gibi saygısızca cümleler kuran kadın, yaşlı adama vadettiği parayı da ödemeden olay yerinden koşarak uzaklaştı.O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Giriş Tarihi: 08.02.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 11:57