Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay: ’Veganım’ dedi, tutulan balıkları denize fırlatıp kaçtı!

"VEGANIM" DEDİ, BALIKLARI DENİZE FIRLATTI

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.