Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Gain maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) haftanın en kritik mücadelesi için geri sayım başladı! Ligin 15. haftasında Galatasaray MCT Technic, ezeli rakibi Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor. Çıkış arayan sarı-kırmızılılar ile ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlıların dev buluşması öncesi, güvenlik gerekçesiyle maç saatinde değişikliğe gidildi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev derbi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maçın güncel saati ve tüm detaylar.