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Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bugün Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar bugünkü üçüncü sınavından galibiyetle ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. İlk maçında PAOK'u mağlup eden, ikinci müsabakada ise RFS ile deplasmanda berabere kalan Oka Buruk'un öğrencileri Elfsborg engeli geçip üst sıralara tırmanın peşinde. Peki Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte, muhtemel 11 ve maça dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:37
Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa kupaları karşılaşmalarına göre erken başlayacak olan mücadele öncesi futbolseverler Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Sloven hakem Matej Jug düdük çalacağı müsabakada temsilcimiz Galatasaray, bugün Elfsborg ile evinde ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, bugün mü?

Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.

Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Elfsborg karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

MUHTEMEL 11

Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi

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