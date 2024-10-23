Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bugün Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar bugünkü üçüncü sınavından galibiyetle ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. İlk maçında PAOK'u mağlup eden, ikinci müsabakada ise RFS ile deplasmanda berabere kalan Oka Buruk'un öğrencileri Elfsborg engeli geçip üst sıralara tırmanın peşinde. Peki Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte, muhtemel 11 ve maça dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:37