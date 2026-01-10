Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray - Fenerbahçe maçı saati değişti mi? TFF duyurdu! İşte Süper Kupa derbisinin yeni saati

Türkiye'nin kalbi yarın akşam İstanbul'da atacak! 2024-2025 sezonu Süper Kupa Finali'nde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, dev kupa için karşı karşıya geliyor. Ancak maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kritik bir hamle geldi. Hava şartları ve organizasyon planlaması doğrultusunda derbinin başlangıç saati güncellendi. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saati değişti mi, derbi saat kaçta? İşte TFF'nin yeni açıklamasıyla belirlenen güncel derbi takvimi.

10.01.2026
Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez şanlı tarihlerine bir kupa daha eklemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıkıyor. Ligde oynanan son derbinin yankıları sürerken, dev finalin saati merak konusuydu. TFF, az önce yaptığı resmi açıklama ile futbolseverleri bilgilendirdi: Yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali erkene çekildi. İşte dev derbinin yeni saati ve maç detayları.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF tarafından duyurulan yeni saat çizelgesi şu şekildedir:

Maç Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi (Yarın)

Yeni Başlama Saati: 18:45 (Daha önce 20:45 olarak planlanan karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 saat erkene alınmıştır.)

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

İŞTE TFF AÇIKLAMASI

Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir.

Maç ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

