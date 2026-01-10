Galatasaray - Fenerbahçe maçı saati değişti mi? TFF duyurdu! İşte Süper Kupa derbisinin yeni saati

Türkiye'nin kalbi yarın akşam İstanbul'da atacak! 2024-2025 sezonu Süper Kupa Finali'nde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, dev kupa için karşı karşıya geliyor. Ancak maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kritik bir hamle geldi. Hava şartları ve organizasyon planlaması doğrultusunda derbinin başlangıç saati güncellendi. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saati değişti mi, derbi saat kaçta? İşte TFF'nin yeni açıklamasıyla belirlenen güncel derbi takvimi.