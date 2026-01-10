Galatasaray - Fenerbahçe maçı saati değişti mi? TFF duyurdu! İşte Süper Kupa derbisinin yeni saati

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez şanlı tarihlerine bir kupa daha eklemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıkıyor. Ligde oynanan son derbinin yankıları sürerken, dev finalin saati merak konusuydu. TFF, az önce yaptığı resmi açıklama ile futbolseverleri bilgilendirdi: Yarın oynanacak olan Süper Kupa Finali erkene çekildi. İşte dev derbinin yeni saati ve maç detayları.