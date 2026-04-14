Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet bilgileri açıklandı!

Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Maça kısa süre kala en çok araştırılan konuların başında Gençlerbirliği-Galatasaray bilet ayrıntıları ve satış tarihi geliyor. Futbolseverlerin mağduriyet yaşamaması adına resmi duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:45
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet bilgileri açıklandı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kritik rekabetlerinden biri olan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar, Ankara deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamak için Gençlerbirliği ve Galatasaray rekabeti hakkında ayrıntılı bir şekilde araştırma yapıyor. Karşılaşmaya günler kala gözler iki kulüpten gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet bilgileri açıklandı!

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig 30. hafta kapsamında:
  • Tarih: 18 Nisan 2026 Cumartesi
  • Saat: 20.00
  • Stadyum: Eryaman Stadyumu
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet bilgileri açıklandı!

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı biletleri henüz satışa sunulmadı. Kulüpler tarafından resmi bir duyuru yapılmazken, Süper Lig'deki genel uygulamalara bakıldığında biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa çıkarılması bekleniyor.

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet bilgileri açıklandı!

BİLETLER NEREDEN SATIN ALINACAK?

Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverler için satış noktaları netleşmiş durumda. Buna göre:
  • Biletler Gençlerbirliği'nin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.
  • Satış işlemleri Passo sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
  • E-bilet ve Passolig kart zorunluluğu bulunacak.