Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? Süper Lig’de büyük rekabet!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında gözler, Galatasaray - Kocaelispor maçına çevrildi. Bu rekabet futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen iki ekip, taraftarı önünde önemli bir mücadele gerçekleştirecek. Peki Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:13
Galatasaray - Kocaelispor maçı, yalnızca bir lig karşılaşması olmanın ötesinde şampiyonluk yarışının kritik eşiklerinden biri olarak görülüyor. Öte yandan ilk maçta elde edilen galibiyet, bu mücadeleyi daha da çekişmeli hale getiriyor. Tüm gözler şimdi oynanacak bu önemli 90 dakikaya çevrilmiş durumda.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kocaelispor maçı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Özellikle sezonun bu kritik virajında alınacak 3 puan, Galatasaray için büyük önem taşıyor.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise yayın bilgileri oldu. Galatasaray - Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre, Galatasaray - Kocaelispor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Kritik karşılaşmada hakem performansı da yakından takip edilecek.

İLK MAÇTA KİM KAZANDI?

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazanmıştı. Bu sonuç, Galatasaray açısından rövanş motivasyonunu artıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.