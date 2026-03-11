Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak, hangi takım? Şampiyonlar Ligi turunda muhtemel rakipler

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray turu geçmesi durumunda devler arasındaki yerini alacak. UEFA takvimine göre Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğer sarı-kırmızılılar Liverpool'u elemeyi başarırsa, çeyrek finalin ilk maçını kura sırasına göre ya kendi evinde ya da deplasmanda oynayacak.