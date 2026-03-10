Trend
Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Cimbom’un çeyrek finaldeki muhtemel rakibi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı dev rakibi karşısında çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Taraftarlar, temsilcimizin İngiliz devini saf dışı bırakması durumunda bir sonraki turda kiminle eşleşeceğini merak ediyor. Devler Ligi kura ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin çeyrek final rakibi şimdiden belirlenmiş durumda.
Giriş Tarihi: 10.03.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 22:11