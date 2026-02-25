Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, İstanbul'da Juventus karşısında elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu skorla hem taraftarlarını sevindirirken hem de tur ihtimallerini artırdı. Peki, Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?

Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:31