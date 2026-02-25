Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus rövanş maçı kaç kaç biterse Galatasaray tur atlar?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, İstanbul'da Juventus karşısında elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu skorla hem taraftarlarını sevindirirken hem de tur ihtimallerini artırdı. Peki, Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?
Olası Senaryolar
|Rövanş Sonucu
|Tur Sonucu
|Galatasaray galibiyeti
|Galatasaray turu geçer
|Beraberlik
|Galatasaray turu geçer
|Juventus'un 1 veya 2 farkla galibiyeti
|Galatasaray turu geçer
|Juventus'un 3 farkla galibiyeti
|Toplam skor eşitlenir, uzatma oynanır
|Juventus'un 4 veya daha fazla farkla galibiyeti
|Juventus turu geçer