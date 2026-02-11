Trend Galeri Trend Yaşam GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması öncesi heyecan doruğa çıkarken Galatasaray'ın rakibi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Bu eşleşme, futbolseverlere geçmişteki unutulmaz mücadeleyi de hatırlattı. 2013-2014 sezonunda İstanbul'da etkili kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Wesley Sneijder'in son anlarda gelen golü Galatasaray'a turu getirmiş, mücadele Türk futbol tarihine geçen anlardan biri olmuştu. Şimdi gözler, yıllar sonra yeniden yaşanacak bu dev randevuya çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 20. basamakta tamamlayan Galatasaray, play-off turunda İtalya Serie A'nın köklü temsilcilerinden Juventus ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle sarı-kırmızılıların rakibi netleşti. Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olacak bu eşleşmenin maç takvimi ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar da belli oldu. İşte Galatasaray - Juventus maçının detayları....

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşmaların programı açıklandı. İlk mücadele 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da, RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat 2026'da Torino'da Juventus'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında Manchester City karşısında 2-0 mağlup olmasına rağmen topladığı 10 puanla ilk 24 içinde yer alarak adını play-off turuna yazdırdı. Kura öncesinde muhtemel rakipler arasında Juventus ve Atletico Madrid bulunuyordu. Yapılan çekilişin ardından Galatasaray'ın rakibi, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus oldu.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki ilk karşılaşma futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇ PROGRAMI

17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk maçların programı şu şekilde:

GalatasarayJuventus (17 Şubat Salı / 20.45)

Borussia Dortmund – Atalanta (17 Şubat Salı / 23.00)

Monaco – PSG (17 Şubat Salı / 23.00)

Benfica – Real Madrid (17 Şubat Salı / 23.00)

Karabağ – Newcastle United (18 Şubat Çarşamba / 20.45)

Olympiakos – Bayer Leverkusen (18 Şubat Çarşamba / 23.00)

Bodo/Glimt – Inter (18 Şubat Çarşamba / 23.00)

Club Brugge – Atletico Madrid (18 Şubat Çarşamba / 23.00)

