Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı İzle: Süper Kupa’da Dev Derbi! ATV Canlı Yayın İzle Şifresiz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl hayata geçirdiği 4'lü final formatında heyecan dorukta. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda ezeli rakiplerin 142. randevusu olacak. Kazanan ekibin 10 Ocak'ta oynanacak büyük finale yükseleceği maç, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 20:30'da başlayacak müsabaka öncesi taraftarlar "şifresiz izle" seçeneklerini araştırıyor. İşte GS - TS canlı yayın: