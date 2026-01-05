Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı İzle: Süper Kupa’da Dev Derbi! ATV Canlı Yayın İzle Şifresiz

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa 2025'in yarı finalinde dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor, finale yükselen ilk takım olmak için bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler arama motorlarında şimdiden "ATV canlı izle" ve "Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz izle" aramalarına başladı. Peki, GS - TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev derbiyi canlı takip edebileceğiniz tüm platformlar, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika bilgileri.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 18:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:46
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl hayata geçirdiği 4'lü final formatında heyecan dorukta. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda ezeli rakiplerin 142. randevusu olacak. Kazanan ekibin 10 Ocak'ta oynanacak büyük finale yükseleceği maç, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 20:30'da başlayacak müsabaka öncesi taraftarlar "şifresiz izle" seçeneklerini araştırıyor. İşte GS - TS canlı yayın:

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç Tarihi: 5 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)

Maç Saati: 20:30

Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Yayın Kanalı: ATV (Şifresiz ve HD)

ATV CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

GS - TS MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER VE EKSİKLER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Bouchouari, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto.

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

ATV YAYIN AKIŞI - 5 OCAK 2026

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 - Finale Doğru
20:30 - Galatasaray - Trabzonspor
22:50 - Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
01:00 - Bir Gece Masalı
03:30 - Kardeşlerim
05:30 - Aldatmak

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Bu akşamın galibi, 10 Ocak Cumartesi akşamı Fenerbahçe - Samsunspor maçının kazananı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynayacak.