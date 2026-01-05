Trend
Galeri
Trend Yaşam
Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı İzle: Süper Kupa’da Dev Derbi! ATV Canlı Yayın İzle Şifresiz
Galatasaray - Trabzonspor Maçı Canlı İzle: Süper Kupa’da Dev Derbi! ATV Canlı Yayın İzle Şifresiz
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa 2025'in yarı finalinde dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor, finale yükselen ilk takım olmak için bugün 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler arama motorlarında şimdiden "ATV canlı izle" ve "Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz izle" aramalarına başladı. Peki, GS - TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev derbiyi canlı takip edebileceğiniz tüm platformlar, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika bilgileri.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:46