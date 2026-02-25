Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri: Galatasaray Juventus maçında hangi skorlar bir üst tura yükselir?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, İstanbul'da Juventus karşısında elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu skorla hem taraftarlarını sevindirirken hem de tur ihtimallerini artırdı. Peki, Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?

Giriş Tarihi: 25.02.2026 22:36
Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus karşısına avantajlı çıkıyor. İlk maçta elde ettiği güçlü galibiyet sayesinde sarı-kırmızılı ekip, Torino'daki mücadele öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Galatasaray'ın rövanş öncesi tur ihtimalleri merak konusu oldu.

TOPLAM GOL KURALI DEVREDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Tur atlayacak takım, iki maç sonunda toplam gol sayısına göre belirleniyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için dış sahada atılan goller ekstra avantaj sağlamıyor. Eğer toplam gol sayısı eşit olursa, karşılaşma uzatma ve gerekirse penaltılarla sonuca bağlanıyor.

GALATASARAY'IN AVANTAJI

İstanbul'daki ilk maçta elde edilen galibiyet, Galatasaray'a rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, farklı senaryolarla turu garantileyebilecek konumda bulunuyor.

Olası Senaryolar

Rövanş Sonucu Tur Sonucu
Galatasaray galibiyeti Galatasaray turu geçer
Beraberlik Galatasaray turu geçer
Juventus'un 1 veya 2 farkla galibiyeti Galatasaray turu geçer
Juventus'un 3 farkla galibiyeti Toplam skor eşitlenir, uzatma oynanır
Juventus'un 4 veya daha fazla farkla galibiyeti Juventus turu geçer
HER GOL ÖNEMLİ

Galatasaray'ın rövanşta bulacağı her gol, tur ihtimalleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Tek bir gol, toplam skoru değiştirerek mücadeleyi tamamen farklı bir boyuta taşıyabiliyor.

Juventus, rövanşta 4-0 kazanırsa turu geçmeye hak kazanıyor. Ancak Galatasaray tek bir gol atarsa skor 4-1'e geliyor ve toplam skor eşitlenerek uzatma bölümüne gidiliyor. Bu durum, Cimbom'un tur şansını büyük ölçüde artırıyor.