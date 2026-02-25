Trend Galeri Trend Yaşam Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri: Galatasaray Juventus maçında hangi skorlar bir üst tura yükselir?

Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri: Galatasaray Juventus maçında hangi skorlar bir üst tura yükselir?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, İstanbul'da Juventus karşısında elde ettiği 5-2'lik tarihi galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı takım, bu skorla hem taraftarlarını sevindirirken hem de tur ihtimallerini artırdı. Peki, Galatasaray Juventus deplasmanında hangi skorlarla tur atlar?

Giriş Tarihi: 25.02.2026 22:36