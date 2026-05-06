Garajda Servet Yatıyor! Koleksiyonerlerin Peşinde Koştuğu 15 İkonik Klasik: Değeri Milyon Dolarları Buluyor

Bazıları martı kanadı kapılarıyla koleksiyonerlerin rüyasını süslüyor, bazıları ise dünya savaşlarını başlatan kurşunlara tanıklık etti! Otomobil tarihinin tozlu sayfalarından fırlayan, müzayedelerde milyon dolarlara el değiştiren en ikonik 15 klasik modeli ve tarihin akışını değiştiren o gizemli araçları mercek altına aldık. İşte her araba tutkunun bilmesi gereken o efsane liste...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 17:07
Milyon dolarlık müzayedelerin başrolünde yer alan bu araçlar, metal ve mühendisliğin çok ötesinde, insanlık tarihinin sessiz birer tanığı olarak garajlarda bekliyor. James Bond'un gümüş renkli ikonundan, tasarımcıların dünyanın en güzeli dediği şaheserlere kadar uzanan bu liste oldukça ilgi çekici.

MERCEDES-BENZ 300SL GULLWİNG (1954)

"Martı kanadı" kapılarıyla görsel bir imza atan bu model, döneminin yarış teknolojisini sokaklara taşıdı. 250 km/s hıza ulaşabilen bu devrimsel makine, Alman mühendisliğinin gururu olarak kabul ediliyor.

FERRARİ 250 GTO (1962)

Sadece 36 adet üretildi! Bugün dünyanın en pahalı otomobili olmasının sebebi, V12 motorunun gücüyle el işçiliği zarafetinin kusursuz birleşimi olmasıdır.

PORSCHE 911 (1964)

"Kurbağa gözü" farları ve arkadan motorlu yapısıyla 60 yıldır ruhunu kaybetmeden evrilen, zamansız tasarımın dünyadaki karşılığı.

ROLLS-ROYCE SİLVER CLOUD (1955)

İngiliz lüksünü "uçan halı" konforuyla tanımlayan, aristokrasinin ve prestijin simgesi haline gelmiş bir dev.

ASTON MARTİN DB5 (1963)

James Bond'un Goldfinger filmindeki yol arkadaşı. Alüminyum gövdesi ve rafine sürüşüyle o bir "İngiliz centilmeni".

LAMBORGHİNİ MİURA (1966)

Orta motorlu yapısıyla dünyadaki ilk "süper otomobil" kavramını başlatan, İtalyan asaletinin ve hızın en egzotik hali.

JAGUAR E-TYPE (1961)

Enzo Ferrari bile onun için "Dünyanın en güzel otomobili" dedi! 240 km/s hızı ve akıcı hatlarıyla İngiliz zarafetinin zirvesi.

FORD MUSTANG FASTBACK (1965)

Amerikan özgürlük anlayışının dört tekerlekli sembolü. V8 motorunun gürlemesiyle bir kuşağın hayallerini süsledi.

CHEVROLET CORVETTE STİNGRAY (1963)

Meşhur "split-window" (çift parça arka cam) tasarımıyla Amerikan spor otomobil kimliğini kökleştiren efsane.
SHELBY COBRA 427 (1965)

Amerikan motor gücü ile İngiliz şasisinin vahşi evliliği. Kontrol edilmesi zor, safkan bir performans canavarı.

VOLKSWAGEN BEETLE (1938)

Milyonlarca insanın hayatına dokunan, sevimli yüzüyle dünyayı birbirine bağlayan gerçek bir "halk otomobili".
MİNİ COOPER MK1 (1959)

Küçücük boyutlarıyla dev ralli zaferleri kazanan, mühendislik harikası bir devrimci.

BMW 507 (1956)

Elvis Presley'nin bile vazgeçemediği, sadece 252 adet üretilen bir Alman zarafet simgesi.
ALFA ROMEO SPİDER DUETTO (1966)

İtalyan romantizminin yollardaki yansıması.

CİTROËN DS (1955)

Tanıtıldığı gün "uzaydan gelmiş" gibi algılanan, hidropnömatik süspansiyonuyla konforu yeniden tanımlayan teknoloji ikonu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör