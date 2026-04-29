Trend Galeri Trend Yaşam Garfield filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Garfield filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Garfield filmi, eğlenceli hikâyesi ve renkli karakterleriyle dikkat çekiyor. Tembelliği ve yemek düşkünlüğüyle tanınan Garfield'ın maceralarını konu alan yapımın hikâyesi ve seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak konusu olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:22
Garfield filminin yönetmenliğini Peter Hewitt üstlenirken, senaryo Joel Cohen ve Alec Sokolow tarafından kaleme alınıyor. Tembelliği ve lazanyaya olan düşkünlüğüyle tanınan Garfield'ın eğlenceli dünyasını merkeze alan yapım, hem hikâyesi hem de seslendirme kadrosunda yer alan karakterlerle izleyicinin ilgisini çekiyor.

GARFIELD FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Tembelliği ve lazanyaya olan düşkünlüğüyle bilinen Garfield'ın sakin hayatı, sahibi Jon'un eve Odie adında sevimli bir köpek getirmesiyle tamamen değişir. Aynı evi paylaşmak zorunda kalan Garfield ve Odie arasında kıskançlıkla başlayan rekabet giderek büyür.

Ancak Odie'nin ortadan kaybolması, Garfield'ı hiç beklemediği bir sorumlulukla karşı karşıya bırakır. Onu bulmak için çıktığı macerada yeni dostluklar kuran Garfield, hem cesaretini hem de dostluğun değerini yeniden keşfeder. Film, eğlenceli sahnelerle birlikte duygusal anları da izleyiciye sunuyor.

GARFIELD FİLMİNDE KİMLER YER ALIYOR?

Garfield yapımında dikkat çeken oyuncu ve seslendirme kadrosu şu isimlerden oluşuyor:


Breckin Meyer


Jennifer Love Hewitt


Bill Murray

