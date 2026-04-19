Gaziantepli Kadın Usta Yaptı, Şimdi Herkes Peşinde: Bakır Mucizesi Plastik Tarakları Çöpe Attırıyor

Gaziantep'te ustaların elinde yeniden hayat bulan bakır tarak, hem kültürel mirası yaşatıyor hem de modern tüketici trendlerine uyum sağlıyor. El işçiliği, estetik tasarım ve doğal malzeme birleşimiyle ortaya çıkan bu ürün, kısa sürede dikkat çekici bir trend haline gelmiş durumda. İşte bakır ustalarının elinden çıkan o tasarımlar...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 08:36
Gaziantep'te geleneksel el sanatları ile birlikte bakır tarak üretimi son dönemin dikkat çeken trendleri arasında yer aldı. Bakırcı ustalarının el emeğiyle ürettiği bakır taraklar, hem estetik tasarımları hem de sağlıkla ilişkilendirilen özellikleri nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

GAZİANTEP'TEN DÜNYA PAZARINA

Bakır işlemeciliği ve sedef kakmacılığının başkenti Gaziantep, geleneksel zanaatı modern ihtiyaçlarla buluşturdu. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın desteğiyle üretimine başlanan bakır taraklar, kısa sürede yeni bir trende dönüştü. Özellikle saç ekiminin ve saç bakım ürünlerine ilginin arttığı bu dönemde, bakırın doğal iyileştirici gücü kadın ve erkek kullanıcıların odağına yerleşti.

BAKIR TARAK ÜRETİMİ

Gaziantep'te ustalar tarafından üretilen bakır tarak, tamamen el işçiliği ile şekillendiriliyor. Bakır levhalar özenle işleniyor, ardından detaylı süsleme ve desen çalışmalarıyla estetik bir forma kavuşturuluyor.

Ustalar, her bir bakır tarak için saatler süren bir emek harcadıklarını belirtirken, ürünlerin hem dekoratif hem de günlük kullanım için uygun olduğunu ifade ediyor. Bu da bakır ürünleri sıradan bir tarak olmaktan çıkarıp adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.

KADIN USTANIN İMZASI

Bu yenilikçi ürünün arkasındaki isim ise ev hanımıyken katıldığı kursta mesleği öğrenen ve 10 yıldır bakıra can veren Emine Sibel Bakırcı. Bakırı ilmek ilmek işleyerek sanata dönüştüren Bakırcı, "Bugüne kadar bakırı hep mutfakta kullandık, şimdi ise sağlıklı saçlar için tarağa dönüştürdük" diyerek bu yeni trendin öncüsü oldu.

Kadın ustaların bu alandaki başarısı, geleneksel mesleklerin sadece erkeklere özgü olmadığını da bir kez daha ortaya koyuyor. Üretilen her bakır tarak, el emeği ve sabrın birleşimiyle ortaya çıkıyor.

48 YILLIK TECRÜBE

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, 48 yıllık meslek hayatındaki başarısını yenilikçiliğe bağlıyor. 12 yıl önce su matarasını moda yapan Açık, şimdi de bakır tarağın dünya ile buluştuğunu müjdeledi.

Açık, "İnsanlara hangi ürün faydalıysa o işe giriyoruz. Sırada bakır ayna var" diyerek müjdelerine bir yenisini daha ekledi.

Bakır tarak trendinin önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Özellikle doğal ve sürdürülebilir ürünlere olan ilginin artması, bu tür geleneksel el sanatlarını yeniden değerli hale getiriyor.

Gaziantep'te başlayan bu hareketin, diğer şehirlerde de benzer üretimlere ilham vermesi beklenirken bakır tarak ürünlerinin hem hediyelik eşya hem de kişisel bakım ürünü olarak yaygınlaşacağı öngörülüyor.

BAKIR TARAK KULLANMANIN FAYDALARI

Bakır tarağın sadece estetik bir aksesuar olmadığını belirten uzmanlar ve kullanıcılar, bu geleneksel yöntemin şu faydalarına dikkat çekiyor:
  • Elektriklenmeye Son: Plastik tarakların aksine bakır, saçtaki statik elektriği anında nötralize ediyor.
  • Saç Diplerini Onarıyor: Bakır elementinin doğal yapısı, saç köklerine masaj yaparak kan dolaşımını tetikliyor.
  • Saç Dökülmesine Doğal Çözüm: Sağlıklı saç derisi sayesinde saç dökülmelerinin azaldığı ve saçların daha diri kaldığı belirtiliyor.
  • Antibakteriyel Özellik: Bakırın doğasında bulunan mikropları öldürme gücü, saç derisi hijyeni için doğal bir kalkan oluşturuyor.