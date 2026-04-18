Gaziantepli Kadın Usta Yaptı, Şimdi Herkes Peşinde: Plastik Tarakları Çöpe Attıran ’Bakır’ Mucizesi!

KADIN USTANIN İMZASI

Bu yenilikçi ürünün arkasındaki isim ise ev hanımıyken katıldığı kursta mesleği öğrenen ve 10 yıldır bakıra can veren Emine Sibel Bakırcı. Bakırı ilmek ilmek işleyerek sanata dönüştüren Bakırcı, "Bugüne kadar bakırı hep mutfakta kullandık, şimdi ise sağlıklı saçlar için tarağa dönüştürdük" diyerek bu yeni trendin öncüsü oldu.

Kadın ustaların bu alandaki başarısı, geleneksel mesleklerin sadece erkeklere özgü olmadığını da bir kez daha ortaya koyuyor. Üretilen her bakır tarak, el emeği ve sabrın birleşimiyle ortaya çıkıyor.