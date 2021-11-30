Sosyal medyada yankı uyandıran 2 aylık bebeğe şiddet görüntülerinin ardından pek çok kişi Gaziantep'te babasının dövdüğü Cihan bebeğin son durumu ne diye araştırıyor. Gaziantep'te Semra Göç, 2 aylık bebeği Cihan'ın babası Yunus Göç tarafından şiddete maruz kaldığını gizli kamera kaydıyla kamuoyuna duyurdu. Yunus Göç tutuklanırken milyonların yüreğini sızlatan olayla ilgili, şiddet gören 2 aylık Cihan bebek nasıl oldu sorusu yanıt arıyor. İşte son durum.

CİHAN BEBEĞİN SON DURUMU NE? Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, AA muhabirine, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi. BABASI TARAFINDAN DARBEDİLEN CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL? Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu: "Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur." YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI Öte yandan, Gaziantep'te bebeğini darbeden baba tutuklandı. Beyin kanaması geçiren bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır." Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ" İlk başlarda eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi?" diye sorduğunu paylaşan Göç, "Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi" ifadelerini kullandı. "ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM" Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, "Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım" dedi.