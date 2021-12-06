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Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

Gaziantep'teki Hamaç Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hamaç Höyük'ün bölgedeki en büyük höyüklerden olduğunu ancak kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirtti...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:48
Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropole ulaşıldı.

Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!


İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropole ulaşıldı.

Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

Kazı çalışmalarına başkanlık eden, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hamaç Höyük'ün bölgedeki en büyük höyüklerden olduğunu ancak kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirtti.

Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

Kazı çalışmalarında çok katmanlı höyük yerleşmesine rastladıklarını anlatan Engin, "Kazılarımızda Orta Çağ dönemine, nekropol alanına ulaştık. Mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz.

Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

Mezarlar basit toprak, taş sanduka mezarlardan oluşmakta olup içlerinde herhangi bir eşya bulunmadı.

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