Gaziantep’te inanılmaz keşif: Orta Çağ dönemine ait!

İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropole ulaşıldı.



İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropole ulaşıldı.

Kazı çalışmalarına başkanlık eden, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hamaç Höyük'ün bölgedeki en büyük höyüklerden olduğunu ancak kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirtti.

Kazı çalışmalarında çok katmanlı höyük yerleşmesine rastladıklarını anlatan Engin, "Kazılarımızda Orta Çağ dönemine, nekropol alanına ulaştık. Mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz.