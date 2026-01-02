GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik açıkladı! 2 Ocak Cuma Gaziantep’te okul var mı, yok mu?

"Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, İlimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kuran kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir.

Kamu kurumlarımızda çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."