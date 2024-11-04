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Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Gaziantep'in Karkamış İlçesinde, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Ateş (78) ve eşi Zeliha Ateş (76) hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:59
Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 957 plakalı otomobil ile Yusuf Ateş'in kullandığı 27 NF 888 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Yaralanan Yusuf ve Zeliha Ateş çifti ile diğer otomobildeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Ateş eşi Zeliha Ateş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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