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Gaziantep'te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Parkta görüştüğü şahsın silahlı saldırısına uğrayan Fatma Köklü ağır yaralandı. Genç kadın yaşam savaşı verirken; Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı…

İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:01
Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Kanlı olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkında yaşandı. İddiaya göre, parkta bir bankta oturan Fatma Köklü (39) isimli bir kadın ile tartışan bir şahıs yanındaki silahı çıkarıp kadına ateş açtı.

Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Silahla vurulan kadın yüzünden ağır yaralanırken şahıs ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Ağır yaralanan kadın yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!
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