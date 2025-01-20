Gaziantep’te parkta dehşet: Fatma Köklü yaşam savaşı veriyor!

Kanlı olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkında yaşandı. İddiaya göre, parkta bir bankta oturan Fatma Köklü (39) isimli bir kadın ile tartışan bir şahıs yanındaki silahı çıkarıp kadına ateş açtı.