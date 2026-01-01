Trend Galeri Trend Yaşam GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma günü Gaziantep kar tatili için Valilik duyurdu!

Gaziantep'te etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime ara verilecek mi merak ediliyordu. Gaziantep Valiliği, meteorolojik veriler ve yollarda oluşan aşırı buzlanma riskini göz önünde bulundurarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde okulların durumu ile ilgili açıklama paylaştı. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son gününde de yarın Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu yanıtını bulmuş oldu. İşte Valilikten yapılan son dakika açıklamasının detayları ve şehirdeki hava durumu.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:10
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük illerinden Gaziantep, yeni yılın ilk günlerini yoğun kar yağışının etkisi altında geçiriyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları sonrası, Gaziantep Valiliği öğrencilerin ve öğretmenlerin ulaşım güvenliğini sağlamak adına beklenen kararı açıkladı. Peki; 2 Ocak Cuma günü Gaziantep'te okullar tatil mi?

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruya göre; il genelinde devam eden kar yağışı, karla karışık yağmur ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan aşırı buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İşte, Valilik açıklaması:

"Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, İlimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kuran kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir.

Kamu kurumlarımızda çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GAZİANTEP HAVA DURUMU

