Trend Galeri Trend Yaşam Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Dünya çapında yerel lezzetleri değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılına ait "en az beğenilen yemekler" listesini açıkladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi yemeklerle birlikte, düşük puan alan yemekleri de meraklılarıyla paylaştı. Türkiye'den bir lezzet de listede yerini aldı!

Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:35
Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

"Bu nasıl en kötü yemeklerden biri seçilir?" diyebileceğiniz yemeklerden biri, dünyanın en kötü yemekleri arasına girdi. Peki bu yemek hangisi? İşte detaylar…

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

KAPUSKA 2.8 PUANLA LİSTEDE

Listenin Türkiye'den temsilcisi olan kapuska, 2.8 puanla "en kötü yemekler" arasında gösterildi.

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Geleneksel bir yemek olan kapuska, lahana, pirinç ve tercihe göre etle hazırlanan basit malzemeleriyle Anadolu sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu yıl uluslararası arenada beklenmeyen bir şekilde olumsuz bir değerlendirme aldı.

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

GEÇTİĞİMİZ YIL KARALAHANA ÇORBASI VARDI

TasteAtlas, 2023 yılında "dünyanın en kötü yemekleri" listesine Türkiye'den karalahana çorbasını dahil etmişti. Bu yıl bir başka geleneksel yemek olan kapuskanın aynı listeye girmesi, sosyal medyada Türk mutfağı üzerine farklı görüşlerin gündeme gelmesine neden oldu.

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Kullanıcılar, bu tür listelerin kişisel damak tatlarına dayalı olduğunu ve Türk mutfağının zenginliğini yansıtmadığını savundu.

SON DAKİKA SON DAKİKA