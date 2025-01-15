Trend
Galeri
Trend Yaşam
Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi
Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi
Dünya çapında yerel lezzetleri değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılına ait "en az beğenilen yemekler" listesini açıkladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi yemeklerle birlikte, düşük puan alan yemekleri de meraklılarıyla paylaştı. Türkiye'den bir lezzet de listede yerini aldı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:35