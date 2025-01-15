Trend Galeri Trend Yaşam Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Geçen yıl karalahana çorbası listedeydi! Bu yıl dünyanın en kötü yemekleri listesine bakın hangi Türk yemeği girdi

Dünya çapında yerel lezzetleri değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılına ait "en az beğenilen yemekler" listesini açıkladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi yemeklerle birlikte, düşük puan alan yemekleri de meraklılarıyla paylaştı. Türkiye'den bir lezzet de listede yerini aldı!