Trend Galeri Trend Yaşam Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Sivilce sorunu yaşayan milyonlarca kişi, farkında olmadan yaptığı bazı alışkanlıklarla cilt problemini daha da kötüleştiriyor. Uzman dermatologlar, akneyi artıran yaygın hatalara karşı uyarılarda bulunarak, doğru bakımın önemine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 14:27
Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Üstelik bu durum sadece ergenlik dönemine özgü değil; yetişkin kadınların yaklaşık yüzde 15'inde de sivilce görülüyor. Siyah nokta, beyaz nokta ve iltihaplı sivilceler en sık yüz, alın, göğüs, sırt ve omuz bölgelerinde ortaya çıkıyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

DERMATOLOGLARA GÖRE SİVİLCELERE SEBEP OLAN EN BÜYÜK HATALAR

Dermatologlara göre yapılan en büyük hatalardan biri, sürekli ürün değiştirmek. Uzmanlar, bir akne tedavisinin etkisini gösterebilmesi için en az 6-8 hafta kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sadece çıkan sivilcelere ürün sürmek de yeterli olmuyor; bunun yerine akneye eğilimli bölgenin tamamına ince bir tabaka halinde uygulanması öneriliyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Makyaj alışkanlıkları da sivilceyi doğrudan etkiliyor. Özellikle yağ bazlı ürünler gözenekleri tıkayarak akneyi artırabiliyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Bu nedenle "non-komedojenik" yani gözenek tıkamayan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca makyajla uyumak da ciltte yeni sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Cildi aşırı yıkamak da yaygın bir hata. Temizlik hissi verse de günde iki kereden fazla yüz yıkamak cildi tahriş ederek sivilceyi artırabiliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yıkamanın yeterli olduğunu belirtiyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Yağlı cildi kurutmaya çalışmak da sanılanın aksine sorunu çözmüyor. Aşırı kuruyan cilt daha fazla tahriş oluyor ve bu da akneyi tetikleyebiliyor. Bu nedenle akneye uygun nemlendiricilerin düzenli kullanılması öneriliyor. Aynı şekilde sert peeling yapmak, alkol bazlı ürünler kullanmak ve cildi ovalamak da cilt bariyerine zarar vererek sivilceyi artırabiliyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

Terin ciltte kalması da olumsuz etki yaratıyor. Spor sonrası terin temiz bir havluyla nazikçe alınması gerektiği belirtiliyor.

Geçmeyen sivilcelerin nedeni o alışkanlık olabilir! Dermatologlardan uyarı: Bu hata cildinizi mahvediyor!

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanların en önemli uyarılarından biri ise sivilceleri sıkmamak. Her ne kadar cazip görünse de sivilceleri patlatmak enfeksiyonu artırabiliyor ve ciltte iz kalmasına neden olabiliyor. Özellikle derin ve ağrılı sivilcelerde mutlaka bir dermatoloğa başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör