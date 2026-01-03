Geçmişle vedalaşmadan yeni yıl başlamaz! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Eskiyi ardınızda bırakmak için..."

Bunu yapamadığımızda eski yıl bizimle gelir. Her yeni yıl biraz daha ağırlaşır.

Yeni yıl paylaşımlarına bakın. Herkes güçlü, herkes kararlı, herkes net. Ama gerçek hayatta insanlar kırgın, kararsız ve yorgun.

Güçlü görünme çabası, insanın en büyük yalnızlık sebeplerinden biridir. Çünkü güçlü görünmek için duyguları bastırırız. Bastırılan duygu ise kaybolmaz, sadece şekil değiştirir.Yeni yıl güçlü olmak zorunda değil. Yeni yıl gerçek olmak zorunda.