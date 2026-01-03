Trend
Galeri
Trend Yaşam
Geçmişle vedalaşmadan yeni yıl başlamaz! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Eskiyi ardınızda bırakmak için..."
Geçmişle vedalaşmadan yeni yıl başlamaz! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Eskiyi ardınızda bırakmak için..."
Yeni yıla girmek kolaydır; zor olan, eski yıldan gerçekten çıkabilmek. Taşınan kırgınlıklar, yarım kalan cümleler ve suçluluk duygusu bırakılmadıkça, her yeni yıl bir öncekini tekrar eder. Ne istiyorum? demeden önce "Ben hâlâ neyi, niye taşıyorum?" diye kendimize sormalıyız.
Giriş Tarihi: 03.01.2026 11:23