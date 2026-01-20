Trend Galeri Trend Yaşam Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Sekiz saat uyudunuz, yeterince su içtiniz ama aynaya baktığınızda hala uykusuz görünüyorsunuz… Tanıdık geldi mi? Uzmanlara göre bu "sürekli yorgun" ifade çoğu zaman gerçek yorgunluktan değil, makyaj ve cilt bakımında fark edilmeden yapılan küçük hatalardan kaynaklanıyor olabilir.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 14:54
Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Kapatıcıyı yanlış yere sürmekten fondötenin alt tonuna kadar yapılan küçük makyaj hataları, yüzünüzü fark etmeden daha solgun ve yorgun gösterebilir.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Ünlü makyaj sanatçısı Nikki DeRoest, bu hataların yüzü aşağı doğru çekilmiş, donuk ve düz gösterdiğini söylüyor. İyi haber ise şu: Yapılacak birkaç küçük dokunuşla yüz daha aydınlık, canlı ve dinlenmiş görünebilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

CİLDİNİZİ MAKYAJA HAZIRLAMAK

DeRoest'e göre makyaj, cilt doğru şekilde hazırlanmadığında tek başına yeterli olmuyor.

"Cilt susuz kaldığında veya aşırı yıprandığında makyaj cilde oturmak yerine yüzeyde kalır. Bu da makyaj doğru yapılsa bile cildi yorgun gösterir," diyor.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

NE YAPMALISINIZ?

Nazik bir temizleyiciyle cildi arındırın.

Nemlendirici serum ve krem kullanın.

Göz altlarını mutlaka nemlendirin; bu, kapatıcının çizgilere dolmasını önler.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

FONDÖTENİNİZİN ALT TONUNU DOĞRU SEÇİN

Yanlış alt ton, makyajın soluk ve "hasta" görünmesinin en yaygın nedenlerinden biri.

"Fondöten çok sarı, pembe ya da gri duruyorsa gölgeleri daha belirgin hale getirir ve yüzü yorgun gösterir" diyor DeRoest.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

ALT TONUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

Bilek damarları mavi/mor → soğuk alt ton

Yeşilimsi → sıcak alt ton

Karışık → nötr alt ton

Ayrıca güneşte cildinizin nasıl tepki verdiği de ipucu olabilir. Kolay yananlar genelde soğuk, kolay bronzlaşanlar ise sıcak alt tonludur. Fondöteni denerken çene hattına sürüp gün ışığında kontrol etmek en doğru yöntemdir. Doğru renk, yüzde "yok gibi" olur.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

KAPATICIYI DOĞRU UYGULAYIN

Göz altına fazla ürün sürmek yüzü daha aşağı çekebilir. "En sık gördüğüm hata, kapatıcıyı tüm göz altına kalın şekilde uygulamak," diyor DeRoest.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

DOĞRUSU:
Kapatıcıyı yalnızca karanlığın olduğu noktalara, genellikle iç ve dış göz köşelerine, uygulayın. Amaç göz altını tamamen kaplamak değil, gölgeleri nötrlemek. Fondötenden bir ton açık kapatıcı idealdir. Çok açık tonlar gri görünüm yaratabilir.

Alt ton da önemli:

Mavi-mor halkalar → şeftali / somon ton

Kahverengi-gri halkalar → altın şeftali / kayısı ton.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

AYDINLATMA VE KONTÜR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Tüm yüz aynı renkte olduğunda cilt düz ve cansız görünür.

"Yüzü canlı gösteren şey kontrasttır," diyen DeRoest, doğru aydınlatmanın büyük fark yarattığını söylüyor.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

NERELERİ AYDINLATMALI?

  • Elmacık kemiklerinin üstü
  • Göz dış köşeleri
  • Alın ortası
  • Ağız çevresindeki gölgeler

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Kontur ise elmacık kemiğinin hemen altına, kulaktan başlayıp göz ortasına gelmeden bitirilmelidir. Bu teknik yüzü daha kalkık ve dinlenmiş gösterir.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

GÖZLERİN İÇ KÖŞESİNİ İHMAL ETMEYİN

Gözün iç köşesi genellikle gölgede kalır ve bu da yorgun görünüm yaratır.

"Bu noktaya sürülen küçük bir aydınlatıcı bile gözleri anında açar," diyor DeRoest.

Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Göz altından 1–2 ton açık kapatıcı tercih edin.

Mat değil, saten ya da hafif ışıltılı ürün kullanın.

Beyazdan kaçının; şeftali veya inci tonları daha doğaldır.

Bu küçük dokunuş, gözleri daha büyük, yüzü daha canlı gösterir.


Genç görünmek isterken kendinizi yaşlandırmayın! En sık yapılan 5 büyük makyaj hatası

Yorgun görünüm çoğu zaman uykusuzluktan değil; yanlış makyaj alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Cilt hazırlığı, doğru alt ton seçimi ve stratejik aydınlatma sayesinde birkaç dakikada daha dinlenmiş, parlak ve sağlıklı bir görünüm elde etmek mümkün