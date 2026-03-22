Genç mühendis Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH'a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi
İstanbul Kadıköy'de 19 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Berkay Şengel'in (26) ailesi evlatları olmadan geçirdikleri ilk bayramı anlattı. SABAH'a konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel adalet çağrısında bulunarak; "Bu yıl evimize bayram gelmedi. Herkes çocuklarını sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü." dedi. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıl hapis istemiyle yargılanacak olan 23 yaşındaki sürücü Azad Baran H. 24 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 22.03.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 07:16