Genç mühendis Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH'a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

Genç mühendis Bağdat Caddesi'nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH'a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

İstanbul Kadıköy'de 19 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Berkay Şengel'in (26) ailesi evlatları olmadan geçirdikleri ilk bayramı anlattı. SABAH'a konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel adalet çağrısında bulunarak; "Bu yıl evimize bayram gelmedi. Herkes çocuklarını sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü." dedi. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıl hapis istemiyle yargılanacak olan 23 yaşındaki sürücü Azad Baran H. 24 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Hande ERDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2026 07:16
Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bitmek bilmeyen hız sorunu 26 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel'i hayattan koparmıştı. Göztepe mahallesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan Şengel yaya olarak kaldırımda ilerlerken karşıya geçmek istedi.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

İddiaya göre arkadaşıyla yarış yapan 23 yaşındaki Azad Baran H.'nin kontrolündeki 10 ALK 654 plakalı araç hız sınırı 20 kilometre olan yerde süratle gelerek Şengel'e çarptı.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

22 metre savrulan genç mühendis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Şengel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

ŞÜPHELİ SABIKALI ÇIKTI

Olayın ardından aracı bırakarak kaçtığı tespit edilen sürücü Azad Baran H.'nin (23) trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamadan 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından 5 saat sonra teslim olan Azad Baran H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

BU ACININ TARİFİ YOK

Mahkeme öncesinde SABAH'a konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel adalet arayışında olduklarını söyledi.

Şengel; "Oğlumu öldüren kişi ne ceza alırsa alsın benim acım geçmeyecek ama en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Başka Berkaylar ölmesin, anne babalar ağlamasın. Bu yıl evimize bayram gelmedi. Onsuz ilk bayramım bu. Herkes çocuklarına sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü. Acının tarifi yok Allah kimseye yaşatmasın. Bizim fidanımız soldu, başka Berkaylar ölmesin. Adalet yerini bulsun." dedi.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

Öte yandan oğlunun olayın gerçekleştiği yolda sık sık yürüyüşler yaptığını anlatan baba, "Her zaman yürüyüş yapmaya giderdi o yol üzerinde, ben ona hep dikkatli olması gerektiğini söylüyordum maalesef korktuğumuz şey başımıza geldi. Hız sınırı tabelasının olduğu yerde süratle gelen sürücü benim oğlumu hayattan kopardı." şeklinde konuştu.

Genç mühendis Bağdat Caddesi’nde hayatını kaybetmişti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu yıl evimize bayram gelmedi

24 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Azad Baran H. (23) 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıl hapis istemiyle 24 Mart'ta Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.