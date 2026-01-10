Trend
Gençler uyuşturucunun pençesinde! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Bir kereden bir şey olmaz demeyin:
Madde bağımlılığı 15 yaşa kadar düştü ama asıl tehlike rakamlarda değil, fark edilemeyen sessizlikte. Uyuşturucu bir neden değil, konuşulamayan ihtiyaçların sonucu. Başkalarının çocukları sandığımız gençler aslında sizin çok yakınınız olabilir. Bağımlı gençleri geri kazanmanın tek yolu düzenli aile ve doğru arkadaşlık bağlarıdır.
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:35